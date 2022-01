Incindenta in judetul Brasov: 6,43 la mie. Fundata, Bran si Predeal, in topul infectarilor

Directia de Sanatate Publica Brasov a anutat cifrele privind incidenta in judetul nostru si in localitati. Iata care este situatia: 4.178 de persoane sunt infectate, respectiva o promila de 6,43.Doar in Ticusu nu sunt persoane infectate cu COVID 19.localitatepopulatieincidentacazuriFUNDATA70015,7111BRAN531815,4282ORAS PREDEAL479114,6170ORAS GHIMBAV800111,2590MOIECIU473010,7851SANPETRU1073810,06108MUNICIPIUL BRASOV2926248,742558HARMAN73908,2561SERCAIA29827,0421MUNICIPIUL CODLEA259006, ... citeste toata stirea