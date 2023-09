Anuntate la finalul lunii august, demersurile pentru includerea Aeroportului International Brasov - Ghimbav in reteaua europeana de transport TEN-T sunt in plina desfasurare. Astfel, marti, 19 septembrie, ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a participat la o intalnire in format hibrid Bruxelles-Bucuresti, cu doamna Adina Valean, Comisar European pentru Transport, europarlamentarul Sigfried Muresan si Directorul Aeroportului Brasov-Ghimbav, Alexandru Anghel."Ne-am concentrat pe gasirea ... citeste toata stirea