Increngaturi Brasov-Georgescu

In cadrul emisiunii "Dan Diaconescu Direct", afaceristul controversat din Brasov, Calin Donca, a discutat despre experienta sa in domeniul Horeca, despre dezvoltarea unei afaceri cu restaurante si hoteluri, dar si despre parteneriatele sale, inclusiv colaborarea cu Cristian Popa, deputat POT de Brasov si partener al presedintei POT, Anamaria Gavrila, scrie Gandul.Calin Donca a vorbit despre intrarea sa in sectorul Horeca, domeniu pe care l-a considerat atractiv si in care a reusit sa dezvolte ... citește toată știrea