Indemnizatia de crestere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleti sau multipleti, majorata

Mamele de gemeni, tripleti sau multipleti vor primi, incepand cu al doilea bebelus, 50% in plus la indemnizatia de crestere a copilului, printr-o Ordonanta de urgenta adoptata marti de Guvern.Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat marti majorarea cu 50% a indemnizatiei de crestere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleti sau multipleti.Aceeasi masura se va aplica si pentru mamele cu sarcini suprapuse, adica in cazul acelor mame care nasc din nou in perioada concediului de ... citeste toata stirea