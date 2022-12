Indemnizatii mai mari pentru bunicii care au nepotii in grija

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen de joi, 29 decembrie, un proiect de hotarare de consiliu privind majorarea ajutorului de cresa privata sau a indemnizatiei de bunic. Conform proiectului, in cazul aprobarii proiectului de hotarare, cele doua forme de sprijin a parintilor care nu isi pot inscrie copiii la o cresa de stat vor creste de la 525 de lei la 735 de lei.Ajutorul pentru cresa privata si indemnizatia pentru bunici au fost aprobate de Consiliul Local in luna mai ... citeste toata stirea