Indexarea pensiilor 2025: Ciolacu ar vrea majorarea din septembrie. Tanczos si Bolojan spun ca nu sunt bani

Discutii aprinse la Guvern pentru indexarea pensiilor 2025: PNL si UDMR se opun cresterii pensiilor, iar Ciolacu cauta bani pentru majorarea pensiilor.Indexarea pensiilor 2025 in a doua parte a anului este subiect de disputa in Coalitia de guvernare.Potrivit unor surse politice, in cadrul unor discutii care au avut loc luni, la Guvern, premierul Marcel Ciolacu ar vrea ca indexarea sa fie prinsa in bugetul pentru 2025, insa ministrul Finantelor Tanczos Barna si liderul PNL Ilie Bolojan se ... citește toată știrea