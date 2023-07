Politistii din Intorsura Buzaului au deschis dosar penal pentru distrugere in cazul vandalizarii unor indicatoare de la intersectia Drumului Judetean (DJ) 121A, cu Drumul National (DN) 13E. Inca de joi, 27 iulie, au aparut imagini in spatiul public, in care se observa ca partile care erau scrise in limba maghiara pe indicatoare au fost acoperite cu vopsea."Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului s-au sesizat din oficiu si efectueaza verificari cu privire la deteriorarea, ... citeste toata stirea