Indicatoarele iernii, pe drumurile din Brasov

Chiar daca inca e destul de cald ca sa ne gandim la iarna, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a inceput pregatirile pentru sezonul rece. "Am inceput deja primele livrari de materiale antiderapante. Vorbim, in principal, de sare. Suntem undeva la 12.000 de tone de sare deja in depozitele noastre. In paralel, montam si semnalizarea rutiera specifica de iarna, acele semne care ne atentioneaza ca sunt zone expuse la polei, la alunecus, sunt semnele care le aduc aminte soferilor