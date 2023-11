Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila, in timp ce se aflau DN1, au observat in zona unei intersectii cu un drum judetean ca semnalizarea rutiera este distrusa, iar in apropierea acesteia au identificat un autoturism care prezenta urme de avarii."Conducatorul auto, un barbat de 34 de ani, din municipiul Fagaras, a fost testat pentru determinarea consumului de alcool, iar rezultatul a indicat o ... citeste toata stirea