Stirea potrivit careia luna aceasta se va desfasura in Suedia, la Gotteborg, Campionatul European de Sex, nu a fost confirmata de tara care ar trebui sa gazduiasca o asemenea competitie. Cititorii s-au aratat atat de interesati in lumea intreaga, incat stirea s-a rostogolit in presa internationala si a devenit una dintre cele mai citite stiri din lume, in ultimele zile."Internetul a fost asaltat de stiri despre un eveniment bizar, in ultima saptamana - Suedia ar urma sa gazduiasca un ... citeste toata stirea