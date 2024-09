Individ vs stat: expozitia diferentei uriase de putere

Povestea celor 44.000 de romani deportati din Banat in Baragan este descrisa prin imagini cat se poate de sugestive in expozitia de fotosculptura a lui Bogdan Petrovici-Popescu. Artistul s-a documentat la fata locului si a aflat povesti extrem de interesante, atat de la supravietuitorii evenimentului, cat si din studierea izvoarelor istorice."In primul rand am vrut sa demonstrez aceasta diferenta uriasa de putere dintre cel care este subiectul unei astfel de actiuni a statului, diferenta de ... citește toată știrea