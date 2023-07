Romania a ajuns sa fie campioana la videochat, dupa ce romanii au ajuns sa castige mii de euro lunar in aceasta industrie. Specialistii in Resurse Umane spun ca veniturile au ajuns sa depaseasca industria IT, care este cea mai bine platita in tara noastra. Ultimele date furnizate de autoritati arata ca peste 400.000 de persoane castiga bani prin intermediul platformelor pentru ... citeste toata stirea