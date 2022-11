Infarct: 95% dintre femei spun ca au experimentat aceste simptome cu o luna inainte de eveniment

Harvard Health citeaza un sondaj efectuat pe peste 500 de femei care au supravietuit unui atac de cord. Raportul distruge un mit popular despre natura brusca a atacurilor de cord. In cadrul sondajului, 95% dintre femei au spus ca au observat ca ceva nu era in regula in aproximativ o luna inainte de atacurile de cord. Intrand in detaliu, doua semne cele mai comune care au indicat atacul de cord iminent au fost oboseala si somnul tulburat. Dificultati de respiratie, slabiciune, transpiratie umeda, ... citeste toata stirea