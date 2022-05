Infectia cu COVID va deveni doar o viroza, un nou val nu va mai crea probleme

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca infectia cu SARS CoV-2 se transforma incet intr-o viroza sezoniera si daca va mai exista un nou val, el nu va pune probleme. "Eu am evitat sa fiu transant, nu pentru ca nu-mi place sa fie transant, ci pentru ca biologia este o stiinta si o chestiune care este in continua evolutie. Opinia mea in momentul de fata este ca vor mai aparea imbolnaviri, poate chiar un mic val, cum spuneti dumneavoastra, dar care nu va avea impact asupra sanatatii publice ... citeste toata stirea