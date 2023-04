Infiintarea SPCLEP Parau vine in sprijinul cetatenilor din satele comunei care erau obligati sa bata drumul pana la Fagaras, vreo 40 km dus-intors, pentru a-si rezolva problemele legate de stare civila sau evidenta persoanei, in conditiile in care un mijloc de transport public care sa lege Parau de Fagaras nu exista. De asemenea, acest serviciu local va stopa turismul electoral devenit un fenomen in anii in care se desfasoara alegeri electorale. Infiintarea SPCLEP Parau se afla pe ordinea de zi ... citeste toata stirea