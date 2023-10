Inflatia anuala din Romania a fost in septembrie a doua cea mai mare din Uniunea Europeana, cu 8,83%, dupa Ungaria (12,2%) si inaintea Slovaciei si Poloniei, ambele cu 8,2%."Dar lupta cu preturile nu este castigata inca, bancile centrale mentinand in continuare dobanzile la niveluri ridicate", considera analistul eToro Bogdan Maioreanu.In septembrie preturile din Romania au scazut atat pentru alimente (10,36% fata de 11,88% in august), cat si pentru produsele nealimentare (6,68% fata de 6, ... citeste toata stirea