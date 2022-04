"Infloreste" Ghimbavul: Flori de peste 220.000 lei in oras, arbori de tuia pentru biserica si cimitire

Parcurile, scuarurile si alte spatii verzi din Ghimbav vor fi "colorate" cu flori si in acest an, pentru achizitia rasadurilor primaria orasului lansand o licitatie cu o valoare estimata de 227.480 lei cu tot cu TVA. "Amenajarea spatiilor verzi nu este doar o necesitate, ci si o parte din ordinea fireasca a dezvoltarii durabile", argumenteaza reprezentantii Primariei Ghimbav in anuntul licitatiei postat pe platforma electronica de achizitii publice.Astfel, pe o suprafata de 3.200 mp, vor fi ... citeste toata stirea