Infloreste in februarie

Arbustul zanei (Chimonanthus praecox) este unul dintre micii copacei pe care merita sa ii cultivi in gradina pentru ca el infloreste din februarie si anunta venirea primaverii. In plus, parfumul dulce si vanilat al florilor te va cuceri definitiv. Americanii ii mai spun Dulceata iernii datorita parfumului sau dulceag si patrunzator.Acest arbust cu frunze cazatoare este spectaculos iarna tarziu, cand infloreste. Florile lui mici si grena sunt ascunse de sepale lungi si galbene, de culoarea