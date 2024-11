InfoCons a lansat Aplicatia Globala de Protectia Consumatorilor - pasaportul consumatorilor - sanatate si protectia mediului, cu prilejul Zilei Internationale "One Health".InfoCons a lansat Aplicatia Globala de Protectia Consumatorilor, cu prilejul Zilei Internationale "One Health", care este marcata anual pe data de 3 noiembrie, informeaza luni organizatia europeana pentru protectia consumatorilor."Cu ocazia Zilei Internationale 'One Health', ce este celebrata in fiecare an pe data de 3 ... citește toată știrea