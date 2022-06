Informare. Satenii din Venetia de Sus vor fi pusi in posesie cu terenurile proprietate. Iesirea in teren, in ziua de 1 iulie 2022

Primaria Parau anunta cetatenii din Venetia de Sus sa se prezinte in ziua de 1 iulie 2022, ora 15.00, la caminul cultural din sat pentru a intra in posesia proceselor verbale de punere in posesie. Este vorba despre satenii care au participat la identificarea terenurilor din zona numita ,,Dupa Garduri". In aceeasi zi, 1 iulie 2022, ora 9.00, Primaria Parau invita satenii din satul Venetia de Sus la caminul cultural de unde se va iesi in teren pentru punerea in posesie a ... citeste toata stirea