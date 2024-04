Informari publice - 12 aprilie 2024

Prin prezenta, va notificam intentia privind intocmirea documentatiei: PLAN URBANSTIC ZONAL - "UTR L2a, LOCUINTA INDIVIDUALA SI ANEXA", identificata astfel: Mun. Fagaras, zona Podului, nr. fn, jud. Brasov, Cf nr 107832, nr. Cad 107832 - Fagaras, conform Certificatului de urbanism nr. 33 din 18.03.2024, emis de U.A.T. Primaria Mun. Fagaras, cu respectarea legislatiei in vigoare, in calitate de initiatori si beneficiari d-na. Muntenas Oana - Monica, dl. Muntenas Bogdan - Gheorghe.Avand in ... citește toată știrea