Informari publice - 19 decembrie 2024

Primaria orasului Zarnesti, cu sediul in Zarnesti, str. Mitropolit Ioan Metianu, nr. 1, tel: 0268515777, fax: 0268222012, e-mail: primaria@primaria-zarnesti.ro, legal reprezentata de Alexandru Lucian Igrisan in calitate de primar, anunta publicul interesat ca in data de 30.12.2024 va fi afisat, la sediul institutiei, Planul parcelar, detaliu, aferent zonei cu denumirea ... citește toată știrea