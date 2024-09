Informari publice - 19 septembrie 2024

S.C. URSUS BREWERIES S.A., situata in str. Calea Bucuresti, nr. 251, Brasov, in conformitate cu alin. 23, pct. 1, lit. a si lit. b din Legea 102/13.04.2023, beneficiara a Autorizatiei de Construire nr. 318 din 23.08.2024, emisa de catre Primaria Municipiului Brasov pentru executarea lucrarilor de "Demolare partiala C3, C26 - Reabilitare fatade ramase dupa demolare (C3-P+3E, C26-P+2E)", anunta ca la data de 01.10.2024, ora 08:00, vor incepe lucrarile.***S.C. URSUS BREWERIES S.A., situata in ... citește toată știrea