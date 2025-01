Informari publice - 20 ianuarie 2025

Prin prezenta, va notificam intentia privind intocmirea documentatiei: "PUZ - Schimbare UTR din L2a subzona locuintelor individuale (cu maximum P+1+M niveluri) situate in zone neconstruite (extinderi de intravilan si enclave neconstruite din intravilanul existent) in L3c - zona locuintelor colective cu regim mediu de inaltime (P+3, P+4) situate in ansambluri rezidentiale", identificata astfel: Mun. Fagaras, str. Campului, nr. fn, jud. Brasov, Cf nr 104949, nr. Cad 104949-Fagaras, conform ... citește toată știrea