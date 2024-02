Informari publice - 23 februarie 2023

Societatea SARLEX BUILD SRL, cu sediul in Harman, in baza Autorizatiei de Construire nr. 23/02.02.2024, emisa de Primaria Sacele, avand ca obiectiv: LOCUINTA, anunta ca la data de 15.03.2024, ora 08.00, vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Sacele, judetul Brasov, cu CF 121053, ... citește toată știrea