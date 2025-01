Informari publice - 23 ianuarie 2025

In vederea inscrierii imobilului in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, aducem la cunostinta proprietarilor si celor interesati ca in termen de 5 (cinci) zile de la publicarea prezentului anunt vom afisa la sediul Primariei Orasului Ghimbav si pe site-ul institutiei www.primaria-ghimbav.ro planul si tabelul parcelar pentru imobilul teren situat in TARLA 23, PAR CELA 165, Orasul Ghimbav, judetul Brasov.Eventualele cereri de rectificare a documentelor planurilor parcelare se ... citește toată știrea