Informari publice - 24 februarie 2025

TODY &EMY KRON SRL aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate obtinerea Autorizatiei de construire nr. 151/09.12.2024 emisa de Primaria Sacele privind terenurile situate in mun. Sacele, jud. Brasov, inscrise in Cartea Funciara nr. 108112 Sacele, respectiv in Cartea Funciara nr. 108111 Sacele, prin care se autorizeaza mentinerea amplasarii a doua constructii provizorii pe durata de valabilitate a contractului de inchiriere. ... citește toată știrea