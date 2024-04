Informari publice - 25 aprilie 2024

MUNICIPIUL BRASOV, titular al proiectului "Amenajari in vederea autorizarii ISU in unitati de invatamant - Liceul Andrei Muresanu -Corp A", anunta publicul interesat inceperea executiei lucrarilor, in data de 15.05.2024, la obiectivul de investitii "Amenajari in vederea autorizarii ISU in unitati de invatamant - Liceul Andrei Muresanu -Corp A", inscris in CF 140536.***In conformitate cu dispozitiile art. 233 din Legea ... citește toată știrea