Informari publice - 27 mai 2024

MUNICIPIUL BRASOV, titular al proiectului "AMENAJARE BENZI DEDICATE TRANSPORTULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL BRASOV SI TROTUARE ADIACENTE", anunta publicul interesat inceperea executiei lucrarilor, in data de 30.05.2024 la obiectivul de investitii mai sus mentionat. Lucrarile se vor executa in baza AC nr. 136 /10.04.2024 pe arterele: str. Poienelor - Calea Bucuresti -Str. Toamnei - B-dul. M. Kogalniceanu - B-dul Victoriei - Str. Iuliu Maniu - Str. Nicolae Iorga- Str. Lunga- Calea Fagarasului - ... citește toată știrea