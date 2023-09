"In ziua de 23 Septembrie 2023, la ora 21:51:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 88.6 km.Intensitate: IICutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 62km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti" arata INFP. ... citeste toata stirea