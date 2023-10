Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, a afirmat ca infractiunile de omor si tentativa de omor au inregistrat o scadere de sapte procente in 2023 fata de anul trecut. El a mai anuntat ca in ultimele trei luni au fost scoase din piata 110 kilograme de droguri si aproximativ 20 de culturi ilegale descoperite si desfiintate.Georgian Dragan a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest an a fost inregistrata o crestere cu doua procente a faptelor penale."In urma ... citeste toata stirea