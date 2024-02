ING lanseaza in premiera in Romania serviciul de geolocalizare, o noua functionalitate in Home'Bank, cu scopul de a detecta tranzactiile frauduloase si operatiunile suspecte efectuate in aplicatia bancara din alte arii geografice, anunta banca printr-un comunicat. Pentru oferirea unei protectii suplimentare clientilor, sistemul poate semnala tranzactiile efectuate la POS si transferurile bancare neobisnuite, dar si actiunile initiate in Home'Bank, precum vizualizarea datelor cardului sau ... citeste toata stirea