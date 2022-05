Inima lui "Tuca" a incetat sa mai bata

Dumitru Gheorghe, consilier local in localitatea Comana din partea PNL, a incetat din viata in 5 mai. Anuntul a fost facut de colegii lui de partid. "Implicat in problemele comunitatii, dar si in viata culturala a zonei, Dumitru Gheorghe a activat in calitate de consilier local din anul 1996, pana in prezent", au scris liberalii brasoveni pe retelele de socializare.Dumitru Gheorghe (Tuca, cum i se spunea in sat) a fost persoana sub a carui indrumare grupul de dansatori din Ticusu Nou a ... citeste toata stirea