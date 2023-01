Initial, pe fonduri europene. Deocamdata, cu bani de la bugetul local

Proiectul de dotare a catorva zeci de scoli cu echipamente digitale pe care municipalitatea l-ar fi vrut pe fonduri europene a inceput cu bani de la bugetul local. Asta din cauza faptului ca proiectul a fost admis spre finantare din fonduri europene, insa este pe lista de rezerva, fondurile fiind insuficiente, potrivit reprezentantilor Primariei Brasov, care au adaugat ca proiectul a fost segmentat in doua etape. "In etapa I, in valoare de 11,2 milioane lei, inclusiv TVA, au fost achizitionate ... citeste toata stirea