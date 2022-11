Deputatul PNL de Brasov Gabriel Andronache a initiat demersurile pentru modificarea legii, astfel incat viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumurile sa fie limitata la 15 km/h, fata de 25km/h in prezent."Am propus in Comisia Juridica un amendament: trotinetele electrice care circula pe drumurile publice sa aiba viteza limitata la maxim 15 km/h. In prezent limita este de 25 km/h; mult prea ... citeste toata stirea