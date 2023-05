Inmatricularea si radierea vehiculelor vor putea fi facute online, print-o aplicatie care va deveni operationala in cursul acestui an, transmite MAI.Guvernul a aprobat, miercuri, ordonanta de urgenta care permite furnizarea de servicii publice electronice pentru inmatricularea si radierea vehiculelor in Romania."Actul normativ aprobat astazi creeaza cadrul legal pentru conceperea, operationalizarea si gestionarea unei aplicatii prin care cetatenii care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa ... citeste toata stirea