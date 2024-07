Inmatricularile de autoturisme full electrice au scazut cu 46% in iunie fata de aceeasi luna din anul precedent

Inmatricularile de autoturisme noi au crescut, in Romania, cu 61,7%, in luna iunie a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce masinile "verzi" au consemnat o crestere de 27,4% si o cota de piata de 20,4%, insa la autoturismele 100% electrice au scazut abrupt, cu 46%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), prezentate luni intr-o conferinta de presa.Potrivit sursei citate, ... citește toată știrea