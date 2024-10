Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 4,3% in primele noua luni ale anului fata de aceeasi perioada a anului trecut

Inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 115.509 unitati in primele noua luni ale anului, o crestere de 4.33% fata de aceeasi perioada din 2023, respectiv 110.711 unitati, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) si Directia Generala Permise Conducere si Inmatriculari.Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in septembrie cu 14.89% fata de septembrie 2023, atingand un volum de 8.975 unitati.Pe primele noua luni din ... citește toată știrea