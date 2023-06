Inmatricularile de autoturisme noi din Romania au crescut cu 26,9% in primele cinci luni ale anului, fata de perioada similara din 2022, ajungand la 60.472 de unitati, fata de 47.645 unitati anul trecut, arata datele publicate, marti, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, numarul lor ... citeste toata stirea