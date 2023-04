Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, in primul trimestru din 2023, cu 27,7%, in comparatie cu perioada similara a anului anterior, iar autoturismele "verzi" au inregistrat un salt 34,8% si au ajuns la o cota de piata de 20,2%, reiese din datele publicate, marti, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).Conform statisticii oficiale, pe piata nationala, in topul primelor zece marci de autoturisme si autovehicule comerciale, dupa primele trei luni ... citeste toata stirea