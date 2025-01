Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 4,5% in 2024 fata de 2023. Topul celor mai populare marci

Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au atins valoarea de 151.105 unitati in 2024, o crestere de 4.49% fata de 2023, respectiv 144.611 unitati, arata datele ACAROM, asociatia constructorilor auto. Autoturisme noi inmatriculate au propulsie full electrica au scazut cu 32%.Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in decembrie 2024 cu 21,4% fata de decembrie 2023, atingand un volum de 13.807 unitati.In ceea ce priveste intregul an 2024, inmatricularile de autoturisme ... citește toată știrea