Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut cu 10% in primele trei luni ale anului

In primele trei luni ale anului, in Romania s-au inregistrat 33.228 autoturisme noi inmatriculate , in scadere cu 10.1% comparativ cu perioada ianuarie- martie 2023, arata datele ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din ROMANIA si ACEA.In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 5.2% ... citește toată știrea