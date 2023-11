Inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 121.404 unitati, in primele zece luni ale acestui an, dupa ce au crescut cu 14,7% fata de perioada similara din 2022 (105.817 unitati), arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Auto din Romania (ACAROM).In schimb, inmatricularile de autoturisme second hand au crescut cu numai 1%, in primele 10 luni din 2023 fata de perioada similara din 2022, dar sunt in continuare mai ... citeste toata stirea