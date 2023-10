Biroul Rutier Brasov s-a sesizat din oficiu si efectueaza acte de urmarire penala, pentru savarsirea infractiunii de "fals in declaratii", dupa ce detinatorul unui autovehicul a furnizat date privind identitatea in fals a conducatorului auto. Masina lui a fost inregistrata de radar cand circula cu viteza de 80 km/h pe un sector de drum cu viteza maxima stabilita la 60 km/h, in localitate. Pentru ca sanctiunea pentru abaterea constatata nu a putut fi aplicata pe loc, a fost emisa o solicitare in ... citeste toata stirea