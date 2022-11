INS: Afacerile din comert au crescut cu 25% in primele 9 luni din 2022

Afacerile din comertul cu ridicata, in care nu sunt incluse autovehiculele si motocicletele, au crescut cu 25% in primele noua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii, in intervalul 1 ianuarie - 30 septembrie 2022, s-au consemnat rezultate pozitive in activitatile de intermediere in comertul cu ridicata (+51,5%), comertul cu ridicata al produselor ... citeste toata stirea