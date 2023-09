La inceputul lunii septembrie Consiliul Concurentei a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta "ieftinirii" au scazut "cu pana la 49%" in marile lanturi. INS contrazice, factual, datele.In august produsele alimentare au fost, in medie, cu doua puncte procentuale mai ieftine decat in iulie, conform Institutului National de ... citeste toata stirea