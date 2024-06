INS: Bolile aparatului circulator sunt principala cauza de deces in Romania

Peste 11.800 de copii s-au nascut, in Romania, in luna aprilie a acestui an, in crestere cu 13,6% fata de martie, insa sporul natural s-a mentinut negativ (-7101), numarul persoanelor decedate fiind de 1,6 ori mai mare decat cel al nascutilor vii.Potrivit datelor Institutului National de Statistica, preluate, luni, de Agerpres, in aprilie 2024 s-a inregistrat nasterea a 11.892 copii, in crestere cu ... citește toată știrea