INS: Castigul salarial mediu net a urcat la 4.876 de lei, in februarie

Castigul salarial mediu net a fost de 4.876 lei in februarie, in crestere cu 17 lei (+0,3%) fata de luna ianuarie 2024, valorile cele mai mici fiind inregistrate in domeniul fabricarii articolelor de imbracaminte (2.729 lei), potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.In luna februarie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 7.990 lei, cu 14 lei (+0,2%) mai mare decat in luna ianuarie 2024.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au