Castigul salarial mediu net lunar a fost 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS).Salariatii barbati au realizat castiguri salariale medii nete lunare mai ridicate decat cele ale salariatilor femei in majoritatea activitatilor economice, iar cele mai semnificative diferente s-au regasit in intermedieri financiare si asigurari (34,6%), industria prelucratoare (23,4%), informatii si comunicatii (22,1%).