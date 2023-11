Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), a crescut, in primele noua luni, in termeni nominali, fata de perioada similara din 2022, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,4%, respectiv cu 3,6%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS)."Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ... citeste toata stirea